Karabük'te minibüs kamyona çarptı: Gürcistan uyruklu 7 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinin Kemikli rampalarında minibüsün kamyona çarpması sonucu Gürcistan uyruklu 7 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D100 kara yolunun Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında meydana geldi. Sürücüsü ile plakası belirlenemeyen ve içerisinde Gürcistan uyruklu 7 kişinin bulunduğu minibüs aynı istikamette seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı parçalanan minibüste bulunan Dinari Jamidava (34), Eldar Guofguadze (45), Ramin Tavgırıdze (31), Mariami Katamadze (25), Mindia Jabnidze (47), Makvala Jomidava (56) ve Tsiala Sharashidze (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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