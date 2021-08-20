Karabük’te 26. Sosyal Yaşam Merkezinin temeli atıldı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin örnek projelerinden biri olarak gösterilen Sosyal Yaşam Merkezlerinin 26’ıncısının temeli Yeşil Mahalle’de atıldı.

Yeşil Mahalle Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine; İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Törende konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yeni bir çalışma programı hazırladıklarını belirterek “Herkes bizim sahada 2009 senesinden daha fazla heyecanla nasıl çalıştığımızı görecek” dedi.

Başkan Vergili, Karabük’te ellerini atmadıkları hiçbir nokta bırakmadıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Meydanımızdan sebze haline, kütüphanemizden pazar yerlerine kadar elimizi atmadığımız yer kalmadı. 120’nin üzerinde park yaptık ve bunların çoğunu da satın alarak yaptık ve çocuklarımıza bir nebze de olsun yaşam alanı oluşturmak istedik. Sosyal Yaşam Merkezleri inşa ettik. Pazar yerlerimize ücretsiz servisler koyduk ve kısacası yaşamı kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yaptık. Bu yaptıklarımızı gerek Karabüklüler, gerekse de çevre vilayetler takip etmekte.”

Sosyal Yaşam Merkezlerinin mahallelere can kattığını aktaran Vergili, “İnsanlarımız biraz daha aktif yaşıyor. Buralarda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Müftülüğümüzle ve diğer müdürlüklerimizle zaman zaman eğitim kursları düzenliyor, zaman zaman da sosyal yaşama dair etkinlikler düzenliyoruz. Bu merkezlerimizin bazılarında kreşlerimiz var, bazılarında ise Aile Hekimliği Merkezi ama her Sosyal Yaşam Merkezimizde muhtarlarımızla ilgili bir düzenleme yapıyor ve sizlerin onlara daha rahat ulaşmasını sağlıyoruz. Birkaç Sosyal Yaşam Merkezi daha yaptıktan sonra Karabük’ün bu konudaki eksiğini tamamlamış olacağız.Biz bugüne kadar hiç sıkıntı çekmedik. Ama son 1,5 yılda dünya durdu. Ama bugünleri atlatmış bulunuyoruz. Hizmeti en üst seviyeye çıkartmak için çalışmalara başlıyoruz. Ama ufak tefek problemlerde çıkıyor. Etrafımdaki çalışma arkadaşlarımdan hastalanmayan kimse kalmadı. Pazartesi için bir program yaptık ama değişik nedenlerden dolayı mecburen o programı 15 gün erteleyeceğiz. Programımız şuydu; birim müdürlerimizle birlikte tüm mahallelewrimizi gezecek ve eksiklerin en kısa sürede giderilmesi için bir çalışma başlatacaktık ama 15 gün erteleyeceğiz. Ondan sonra herkes bizim sahada 2009 senesinden daha fazla heyecanla nasıl çalıştığımızı görecek” diye konuştu.

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