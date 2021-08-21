Karabük’te hububat hasadı devam ediyor

Karabük’ün Eflani ilçesinde yaklaşık 50 bin dekar araziye ekilen hububat hasadı devam ediyor.

Eflani İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, ilçede yaklaşık 50 bin dekar arazide hububat hasadının temmuz ayı sonu itibarıyla başladığını belirterek, “Çiftçilerimizin yoğun mesai harcadığı bu dönemde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak görevli teknik personellerimizle biçerdöverle ürün hasadı kontrollerini gerçekleştirmekteyiz.

Yapılan denetimlerde, ortalama verime ilişkin bilgilerle biçerdöver sahibi, operatörü ve tarla sahibi hakkında kişisel bilgiler hasat denetim formuyla kayıt altına alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

Şenol, muhtarların ve çiftçilerin ilçeye gelen ve hatalı biçtiklerini düşündükleri her bir biçerdöveri müdürlüğe en kısa zamanda bildirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Yapılan incelemelerde biçerdöver operatör kullanıcı belgesi, plaka ve ruhsat, yangın tüpü kontrolleri ile tarlada dane kaybı ve biçimin yüksekten yapılmaması gibi hususları kapsadığını aktaran Şenol, “Böylece dane kayıp oranını Karabük Valilik Tebliği’nde yazılan yüzde 2’nin altında tutarak milli servetimiz olan ürünlerimizin kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

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