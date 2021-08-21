3 bin yıllık geçmişi olan tarihi ilçe ziyaretçilerin tercihi oldu

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra geleneksel konakların bulunduğu Karabük’ün Safranbolu ilçesi hafta sonunda vatandaşların tercihi oldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprü gibi tarihi yapılarla açık hava müzesi olan tarihi ilçeye günü birlikçi turistler yoğun ilgi gösteriyor. Zamanda yolculuk yapmak isteyen vatandaşların tercihi olan kentte esnafında yüzü gülüyor.

Esnaflardan Hüsnü Özdemir, “Allah’a çok şükür işlerimiz iyi. Safranbolu’da işler güzel. Allah bin bereket versin. Okullar açılıyor, üniversite kayıtları olacak. Yine yoğunluk yaşayacağız. Çünkü Karabük Üniversitemiz büyük olduğu için katkısı var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.