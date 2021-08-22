İzinsiz girdikleri ormanda araçları yandı, ceza yemekten kurtulamadılar

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyü yolu üzerinde ormanlık alanda seyir halinde olan otomobil bilinmeyen bir nedenle yandı. Alevler ormana sıçramadan söndürülürken, izinsiz ormana giriş yapan 5 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Olay, ilçeye bağlı Gökbel köyü yolu üzerinde meydana geldi. Emre Erakman, Erol Şafak, Mehmet Yılmaz Çorakoğlu, Arif Dağ ve Emir Galip Öztopçu isimli şahıslar gölde yüzmek için orman yolunu kullandı. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil yanmaya başladı. Araçtakiler kendilerini son anda dışarı atarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm aracı saran alevler ormana sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Karabük Valiliğinin 1 Eylül tarihine kadar girişlerini yasakladığı ormana, izinsiz giren 5 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

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