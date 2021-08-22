Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

KarabükEskipazar karayolunda yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, KarabükEskipazar karayolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen E.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kılıç isimli 4 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yerde kalan çocuğu gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Durumunun kötü olduğunu gören bir vatandaş tarafından özel araçla hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.