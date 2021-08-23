Dorkaç, öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi

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Karabük Üniversitesinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile uluslararası öğrenci temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı.

Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından valilik toplantı salonunda düzenlenen programda, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören birçok ülkenin öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi. İl göç uzmanı Eren Selim Sarıoğlu tarafından ikamet izni süreçleri ve yapılan uyum çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirildi ardından sorucevap bölümüyle program sona erdi.

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