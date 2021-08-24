AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları’na plaket

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları’na AK Parti Genel Merkezi tarafından afet bölgelerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, plaketi AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik’e AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 81 İl Gençlik Kolları Başkanları istişare toplantısında takdim etti.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik’e partisi ve teşkilatları adına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Ülkemizde son günlerde yaşadığımız afetler sonrasında ihtiyaç olan bölgelerde teşkilatınızla gerçekleştirmiş olduğunuz yardım çalışmaları dayanışmanın en güzel örneği oldu” dedi.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Çelik, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.