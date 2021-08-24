Karabük’te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması

İHA

Karabük’te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması

Karabük Valiliği, konser, sinema ve tiyatro gibi toplu olarak gerçekleştirilen faaliyetlere katılacak olan aşısız vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Karabük Valiliği, aşı olmayan vatandaşlardan bazı etkinliklere katılımında zorunlu PCR testi istenilmesine ilişkin genelge yayınladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 6 Eylül 2021 tarihi Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser sinema ve tiyatro gibi toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımın da negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu hale getirileceği belirtildi.

‘PCR testi yok ise etkinliğe katılamayacaklar’
Bu çerçevede işletmeciler ver organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılması gerektiğine dair yapılan açıklamada, “Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif bir PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek. Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülmektedir. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgın mücadele sürecinde salgının yayılımını arttıran tokalaşma, sarılma gibi faaliyetlerinden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşları hatırlatmasına yönelik çalışmalar valiliğimiz ve kaymakamlarımız koordinasyonunda sürdürülecektir” denildi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında da Türk Ceza Kanunun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Bazı vatandaşlar toplum sağlığı için alınan kararın doğru olduğunu belirtti. Sosyal medyada edindiği fikirlerden ve izlediği videolardan dolayı bu zamana kadar aşı olmadığını belirten İbrahim Bilgin, “Artık toplum sağlığı ve kurallar alındığı için aşı olmaya karar verdim” dedi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararın da doğru olduğunu ifade eden Bilgin, “Çünkü hepimizin sağlığı önemli. Aşı olanlar bir nevi hafif atlatıyor ama aşı olmayanların durumu daha kötü. Toplum sağlığımızın oluşması için aşı olmamız gerekiyor. Böyle kuralların belirlenmesini de normal karşılıyorum. Devletimizin bizim için yaptığı uygulama olarak görüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manken Tuğçe Aral, “Afgan kadınlar, tarihin en büyük ızdırabını yaşıyor "
YEREL HABERLER Manken Tuğçe Aral, “Afgan kadınlar, tarihin en büyük ...
Sürücü adayı kaza yaptı: 5 Yaralı
YEREL HABERLER Sürücü adayı kaza yaptı: 5 Yaralı
Gurbetçiler selzedeler için birlik oldu
YEREL HABERLER Gurbetçiler selzedeler için birlik oldu
Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ...
Safranbolu Voleybol Turnuvası'nda yarı final heyecanı
YEREL HABERLER Safranbolu Voleybol Turnuvası'nda yarı final heyecanı
AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları’na plaket
YEREL HABERLER AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları’na plaket
Kaymakam Erdem köy ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Erdem köy ziyaretlerini sürdürüyor
MÜSİAD Şube Başkanı Ünal’a Kaymakam Türköz'den hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER MÜSİAD Şube Başkanı Ünal’a Kaymakam Türköz'den ...
Dorkaç, öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Dorkaç, öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi
1 kilo 372 gram ağırlığındaki “Maniye” domatesi, görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER 1 kilo 372 gram ağırlığındaki “Maniye” domatesi, ...
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
İzinsiz girdikleri ormanda araçları yandı, ceza yemekten kurtulamadılar
YEREL HABERLER İzinsiz girdikleri ormanda araçları yandı, ceza ...
11. Uluslararası Yenice Dağ Bisiklet yarışları sona erdi Zehra Kırgın, tek kadın olarak katıldığı yarışmada birinci oldu
YEREL HABERLER 11. Uluslararası Yenice Dağ Bisiklet yarışları sona ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.