Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Avustralya’da Kovid-19 vakaları salgının başından bu yana günlük en yüksek seviyeye ulaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Belenköy TOKİ konutları önünde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Bir vatandaşa ait iş yerinde 500 TL ve 50 karton sigara çalınması olayıyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Asayiş Şube ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında hırsızlığı gerçekleştiren kişinin H.M isimli şahsın olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.