Kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı Jandarmadan 3 farklı noktada kaçak kazı operasyonu

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Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 farklı noktada izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 9 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 farklı noktada kaçak kazı yapıldığı istihbaratı alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kaçak kazı yapan F.Ş., Ş.D., B.K., C.A., D.E., R.O., O.T., Y.Ö. ve B.Ç. isimli 9 şüpheli suçüstü yakalandı. Düzenlenen operasyonda kazı yapılırken kullanılan araçgereçlere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından haklarında işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

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