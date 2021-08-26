Kaymakam Türköz, Tıbbi Aromatik ve Bitki Bahçesini gezdi

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, 11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes etkinliği kapsamında oluşturulan Tıbbi Aromatik Ve Bitki Bahçesini gezdi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde 2019 yılında başlatılan 11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes etkinliği kapsamında 20 bin 500 Lavanta fidanı dikilen proje alanını ziyaret etti.

Türköz, Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay'dan yetiştirilen bitkiler hakkında ve lavanta hasadı öncesi bilgiler aldı.

Ziyaret sonu açıklamalarda bulunan Kaymakam Türköz, "Bugün ilçemizin en güzel yerlerinden Tıbbi Aromatik ve Bitki Şehrini ziyaret ettik. Burası projesi devam eden 320 dekarlık bir alanın 120 dekarlık kısmında 20'ye yakın bitki çeşidinin yetiştirildiği bir alan. Pandemi koşullarında da orman işletme müdürlüğümüz iyi çalışarak bu projeyi hızla devam ettiriyorlar. Burası çok kısa bir zamanda misafirlerinde ilgisini çekeceği cazibe merkezi olacaktır” dedi.

Safranbolu’nun tarihi dokusuyla atalardan miras kalan bir şehir ve korumanın başkenti olduğunu belirten Türköz, “Tarihimiz kadar doğamızda çok güzel olduğunu belirtmek istiyorum. Orman işletme Müdürümüz Sema Hanım'da güzel bir slogan ile bu bahçeye önem veriyor. 'Tarihin eşsiz dokusuna, doğanın şifasını kattık' sloganı ile tüm misafirlerimizi Safranbolu'nun güzelliklerini keşfetmeye bekliyoruz. Emeklerinden dolayı işletme müdürümüze ve personele teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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