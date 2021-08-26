Kaçtığı polislerin üzerine önce tırı sürdü, sonra mukavemet gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçtığı polislerin üzerine önce tırı sürdü, sonra mukavemet gösterdi

İHA

Kaçtığı polislerin üzerine önce tırı sürdü, sonra mukavemet gösterdi

Karabük’te tonaj fazlası bulunduğu için durdurulmak istenen tır sürücüsü, aracını üzerlerine sürdüğü polislere hakaret ederek, mukavemet gösterdi. Gözaltına alınan sürücü S.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri kontrol noktalarında tonaj fazlalığı bulunan S.Y. idaresindeki 78 DD 680 plakalı tır sürücüsünü Namal Kavşağı’nda durdurdu. Evrakları isteyen ekiplere tepki göstererek aracı polislerin üzerine süren sürücü Demir Çelik Kavşağı istikametine kaçmaya çalıştı. Kavşakta kontrollü bir şekilde yakalanan tır, kantara götürüldüğü esnada sürücü S.Y. yeniden aracını ters istikamete sürerek kaçtı. Sanayi Kavşağı mevkiinde durdurulan sürücü kendisini durduran polis ekiplerine mukavemet göstererek hakaret etmeye başladı.
Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen sürücü, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şarkıcı Azra Yünlü'den sel bölgesindeki çocuklara yardım
YEREL HABERLER Şarkıcı Azra Yünlü'den sel bölgesindeki çocuklara ...
Kaybolan 14 adet büyükbaş hayvan drone ile bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan 14 adet büyükbaş hayvan drone ile bulundu
Kaymakam Türköz, Tıbbi Aromatik ve Bitki Bahçesini gezdi
YEREL HABERLER Kaymakam Türköz, Tıbbi Aromatik ve Bitki Bahçesini ...
İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
YEREL HABERLER İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
TUTAP Temsilcisi Demir’den Başkan Ünal’a ziyaret
YEREL HABERLER TUTAP Temsilcisi Demir’den Başkan Ünal’a ziyaret
Safranbolu’da okul bahçeleri temizlenip yıkanıyor
YEREL HABERLER Safranbolu’da okul bahçeleri temizlenip yıkanıyor
Fıstık kenti olma yolunda ilerleyen Karabük’te hedef yüksek rekolte Demirçelik kentinden fıstığa Prof. Dr. İzzet Açar, “Güneydoğu ve Ege’den sonra üçüncü bir fıstık bölgesi olarak bu bölge çok rahat bir potansiyele sahip”
YEREL HABERLER Fıstık kenti olma yolunda ilerleyen Karabük’te hedef ...
Kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı Jandarmadan 3 farklı noktada kaçak kazı operasyonu
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı Jandarmadan ...
Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit ...
İş yerindeki kapüşonlu hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER İş yerindeki kapüşonlu hırsız güvenlik kamerasına ...
Karantina ihlali yapan genç AVM girişinde yakalandı
YEREL HABERLER Karantina ihlali yapan genç AVM girişinde yakalandı
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Safranbolu Belediyesi’nden kadınlara kolaylık sağlayacak hizmet
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi’nden kadınlara kolaylık ...
Üzerine ağırlık düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üzerine ağırlık düşen işçi hayatını kaybetti
Bakan Karaismailoğlu, Bartın’da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Bartın’da sel bölgesinde ...
Karabük'teki 476 odalı bina üniversite yurdu olacak Başkan Altınöz: “Üniversite yurdu olması için devrolma işlemlerinin başladı”
YEREL HABERLER Karabük'teki 476 odalı bina üniversite yurdu ...
Karabük’te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması
YEREL HABERLER Karabük’te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması
Manken Tuğçe Aral, “Afgan kadınlar, tarihin en büyük ızdırabını yaşıyor "
YEREL HABERLER Manken Tuğçe Aral, “Afgan kadınlar, tarihin en büyük ...
Sürücü adayı kaza yaptı: 5 Yaralı
YEREL HABERLER Sürücü adayı kaza yaptı: 5 Yaralı
Gurbetçiler selzedeler için birlik oldu
YEREL HABERLER Gurbetçiler selzedeler için birlik oldu
Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ...
Safranbolu Voleybol Turnuvası'nda yarı final heyecanı
YEREL HABERLER Safranbolu Voleybol Turnuvası'nda yarı final heyecanı
AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları’na plaket
YEREL HABERLER AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları’na plaket
Kaymakam Erdem köy ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Erdem köy ziyaretlerini sürdürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.