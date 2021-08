Başkan Köse’den çocuklara: “Sizlere güveniyorum”

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ve destekleri ile kurulan Safranbolu Çocuk Meclisi, ağustos ayı olağan toplantısını yaptı. Başkan Köse’nin de katıldığı toplantıda, Meclis Başkanı Zeynep Berra Hatipoğlu seçilen komisyon üyelerini tanıttı. Daha sonra hazırladıkları raporu okudu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; çevre kirliliği, yangın, ağaçlandırma, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ve can dostlarımıza mama desteği gibi maddelerin yer aldığı raporun okunmasının ardından, oluşturulan rapordan dolayı çocuklara teşekkür etti.

Çocuk Meclisi'ne çok güvendiğini hatırlatan Başkan Köse, “Çocuklar sizlerin bir şeyler başarabileceğinizi, farkındalık yaratabileceğinizi biliyorum. Bu nedenle sık sık sizlere güvendiğimi ifade ediyorum. Bugün hazırladığınız rapor zaten bunun bir belgesi. Sizlerin talepleri doğrultusunda, bizlere emanet olan Safranbolu’da çok güzel projelerin gerçekleşeceğine inanıyorum” dedi.

Safranbolu'nun çok daha güzel bir kent olması için birlikte çabalayacağız diyen Başkan Köse, “Hazırladığınız rapor için sizleri yürekten kutluyorum. Her maddesi Safranbolu’yu doğrudan ilgilendiriyor. Bununla birlikte yapacağınız etkinliklerde her zaman yanınızda olcağız. Sizlerle gurur duyuyorum.” diye konuştu.

Çocuk meclisi Komisyonları şu isimlerden oluştu: Çocuk Meclis Başkanı: Zeynep Berra Hatipoğlu, Başkan Yardımcıları: Ceylin Duru Kalaycıoğlu ve Göknur Aybüke Tuncer, Spor Komisyonu Başkanı: Baturalp Ertuğrul, Sanat Komisyonu Başkanı: Sümeyye Çetin, Çevre Komisyonu Başkanı: Aybüke Karaibis, Kültürel Miras Komisyonu: Duru Dökmeci, Çocuk Hakları Komisyonu: Berin Seyhan

