Safranbolu’da voleybol turnuvasının şampiyonu belli oldu

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlen ve yoğun ilgi gören 2. Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası, dün akşam Misakı Milli Demokrasi Meydanı'nda tamamlanan final maçlarıyla sona erdi.

16 Ağustos'tan bu yana yapılan çekişmeli ve birbirinden zevkli karşılaşmalara sahne olan turnuvada, Safranbolu Voleybol şampiyon olurken ilçe halkı da hoşça vakit geçirme imkânı buldu.

Sağlıkspor 0 Safranbolu Voleybol 2, Safranbolu Dosk 2 Sağlıkspor 1 ve Safranbolu Voleybol 2 Safranbolu Dosk 1 skorlarıyla biten final müsabakaları neticesinde şampiyon olan takım, Safranbolu Voleybol oldu. Turnuvada 2.liği Safranbolu DOSK, 3.lüğü ise Sağlıkspor elde etti.

İlk üçe giren takımlar, 30 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek törenle kupalarını alacaklar.

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