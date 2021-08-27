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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safran tohumları toprakla buluştu

İHA

Safran tohumları toprakla buluştu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran tohumları toprakla buluştu.
Yazıköy'de, Safranbolu Belediyesine ait seraların olduğu bölgeye yakın alanda, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranı toprakla buluşturuldu.
Safran dikimi gerçekleştiren Belediye Başkanı Elif Köse, 2 bin 500 metrekare alanda safran ekimi yaptıklarını söyleyerek, "Safran, ilçemizin adını aldığı çok kıymetli bir bitki. Zaman içinde üretimi maalesef çok azalmış. Safranbolu'da son zamanlarda birkaç üreticimiz var. İlçede safran üretiminin artırılması ve farkındalık oluşturulup vatandaşların safran üretimine yönelmesi için belediye olarak 2 bin 500 metrekare alanda üretim yapmaya başladık. Yaklaşık 18 dekar arazi üzerinde seralarda çiçek ve sebze üretimimiz devam ediyor. Buna safranı da eklemiş olduk. Üretimde olduğumuz ve tarımla ilgilendiğimiz için çok mutluyum. Tarımın ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde yaşadık. Herkesi ekip biçmeye davet ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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