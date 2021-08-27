Kendilerini bankacı ve asker olarak tanıtıp, iki kişiyi dolandırdılar

Karabük'ün iki ilçesinde kendini bankacı ve asker olarak tanıtan dolandırıcılar iki kişinin 37 bin 655 TL parasını çaldı. Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez ilçeye bağlı bir köyde yaşayan bir vatandaş kendini bankacı olarak tanıtan dolandırıcı tarafından arandı. Banka hesabında şüpheli bir işlem yapıldığını belirten dolandırıcıya bilgilerini veren vatandaşın hesabından 17 bin 655 TL parası çalındı.

İkinci olay, Eflani ilçesine bağlı bir köyde meydana geldi. Kendisini asker olarak tanıtan bir dolandırıcı, terör örgütlerine hesabından para aktarıldığını söylediği vatandaştan paranın terör örgütlerine gitmemesi için kendi vereceği banka hesabına aktarmasını istedi. Korkudan ne yapacağını şaşıran vatandaş hesabındaki 20 bin TL'yi dolandırıcının hesabına gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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