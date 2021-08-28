Başkan Acar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Acar mesajında şu ifadelere yer verdi: “19 Mayıs 1919'da başlayan İstiklâl mücadelemiz, 30 Ağustos 1922'deki zaferle taçlanmıştır. Şüphesiz ki bu zafer; cesaret ve fedakârlığın, azim ve gayretin, tevekkül ve inancın zirvesidir. Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Asırların mücadeleleri sonucunda kazanılmış olan kutlu vatan toprakları üzerinde, bağımsız ve onurlu bir şekilde var olabilmek için gösterilen üstün çaba, bugün bizim yolumuzu aydınlatan en önemli manevi kaynaklarımız arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerimle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklâl mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.”

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