Solo alpinisti 30’uncu tırmanışını Zafer Bayramı'nda gerçekleştirdi Erdek Cennet, '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı' projesi kapsamında 2000 rakımlı Keltepe Dağı'na tırmandı

Solo tırmanış alpinisti Erdek Cennet, 30’uncu solo tırmanışını Karabük’teki 2000 rakımlı Keltepe Dağı'nın zirvesine tırmanarak gerçekleştirdi.

Türkiye'nin birçok noktasında yüksek irtifa solo tırmanışları gerçekleştiren Erdek Cennet, geliştirdiği '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı' projesi kapsamında tırmanışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Solo tırmanış alpinisti Cennet, Anadolu Parsı unvanı için 3 günde 3’üncü zirve olan Karabük’teki Keltepe Dağı'na tırmandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun vermiş olduğu dağcılık yüksek irtifa eğitimlerini tamamlayan Cennet, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 2000 rakımlı Keltepe Dağı tırmanışını yaklaşık 6 saatte tamamladı.

Cennet, Karabük’te gerçekleştirdiği 30’uncu solo tırmanışının 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. 81 ilin yaklaşık 70 tanesine gittiğini belirten Cennet, “450500 civarında dağların zirvesine tırmanış gerçekleştirdim. Projem bittikten sonra hedefim 14 tane 8 bin metre üzerindeki dağlara en kısa sürede tüm dağların zirvelerine tırmanış yapmak, Everest’in zirvesinde bir gece çadır kurmak. Onun hazırlıklarını yapıyorum. Dolayısıyla ülkemizi dağcılık alanında tanıtmış olacağım. Bu benim için onur verici” diye konuştu.

Proje ile yabancı ülkedeki yüksek irtifa dağcılarının da Anadolu Parsı unvanı almak için Türkiye’ye geleceğini iddia eden Cennet, tanıtım açısından da güzel olacağını aktardı.

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