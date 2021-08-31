KBÜ adına Çad’da su kuyuları açıldı

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Karabük Üniversitesi çalışanları adına Çad’ın farklı köylerinde su kuyuları açıldı. Açılan su kuyularıyla köy halkı temiz içme ve kullanım suyuna kavuşmuş oldu.

Çad’da bulunan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet N’Djamena Üniversitesi Rektörü ve beraberindeki yetkilerle N’djamena’ya 5 saatte ulaşılan farklı köylerde Karabük Üniversitesi adına su kuyuları açtırdı.

Çad’da birçok resmi temaslarda bulunan ve akademik anlamda birçok iş birliklerine imza atan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi adına Çad’da bulunan farklı köylerde su kuyuları açtırdı. Polat su kuyularını Karabük Üniversitesinde görevli tüm personel adına açtırdıklarını ifade ederek “Bu köyde açtığımız kuyularla burada bulunan birçok insanın temiz suya kolayca ulaşabilmesini sağladık ve buradaki insanların sıkıntısını bir nebze olsun gidermeye çalıştık” dedi. Kuyudan gelen ilk suyla birlikte kuyunun etrafını saran Çad’lı çocukların mutlulukları gözlerden kaçmadı.

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