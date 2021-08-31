TÜMBİFED’den KKTC Çıkartması TÜMBİFED Yönetimi KKTC’de Meclis başkanı, başbakan yardımcısı ve bakanlarla görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜMBİFED’den KKTC Çıkartması TÜMBİFED Yönetimi KKTC’de Meclis başkanı, başbakan yardımcısı ve bakanlarla görüştü

İHA

TÜMBİFED’den KKTC Çıkartması TÜMBİFED Yönetimi KKTC’de Meclis başkanı, başbakan yardımcısı ve bakanlarla görüştü

İstanbul’da seçkin iş insanları, bürokratlar ve akademisyenlerin iş birliğiyle kurulan Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED)’in Yönetim ve Danışma Kurulu üyelerinden oluşan heyet, KKTC’de ziyaretlerde bulundu.
TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev ve beraberindeki heyet,, KKTC ziyareti kapsamında Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Yadımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile son derecede verimli görüşmeler gerçekleştirdi.
TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, “KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kabrini ziyaret ederek başladığımız programımız KKTC Meclis Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Bakan görüşmelerimizle devam etti. Maraş ziyaretinde bulunduk. Görüştüğümüz meclis başkanı ve bakanlar heyetimize son derecede sıcak bir ilgiyle yaklaştı. Özellikle iki kardeş ülke olarak her anlamda birbirini destekleyen ve yardımcı olarak devam eden bu ilişkinin hep baki kalmasını ister ve her geçen gün daha da artarak devam etmesini temenni ederim." dedi.
TÜMBİFED Komisyon Başkanı Prof. Dr. M. Ertaç Ergüven ise, “Görüşmelerimiz oldukça verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerimizde değişik konularda çalıştayların yapılması ön plana çıkmıştır. Bu konuda hem buradaki STK'lar hem de bizler ve yetkili kurum ve kuruluşlarla önemli çalışmalar yapacağız. KKTC bakanları, TÜMBİFED Heyetini tekrar beklediklerini ve gelecek sefer de TÜMBİFED üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük ’Mavi’ye boyandı Sağlık Müdürü teşekkür etti İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı’dan Karabüklülere hem teşekkür, hem de uyarı Sarı: "Birinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesine ulaşmış olsak ta, henüz ikinci doz aşılamada yüzde 60 seviyesindeyiz" "Vaka sayılarımız hala istediğimiz seviyeye düşmüş değil, yüksek seyrediyor"
YEREL HABERLER Karabük ’Mavi’ye boyandı Sağlık Müdürü teşekkür ...
KBÜ adına Çad’da su kuyuları açıldı
YEREL HABERLER KBÜ adına Çad’da su kuyuları açıldı
Solo alpinisti 30’uncu tırmanışını Zafer Bayramı'nda gerçekleştirdi Erdek Cennet, '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı' projesi kapsamında 2000 rakımlı Keltepe Dağı'na tırmandı
YEREL HABERLER Solo alpinisti 30’uncu tırmanışını Zafer Bayramı'nda ...
Dadaşlar Karabük’te bir araya geldi
YEREL HABERLER Dadaşlar Karabük’te bir araya geldi
(Özel) Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı ‘Son Durağım’ dediği eşini tünelleri ve dağları aşarak süslediği otobüsü ile almaya gitti
YEREL HABERLER (Özel) Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası ...
Çocuk bandocular Zafer Bayramının 99'uncu yılında da görev aldı Bando takımının vazgeçilmezi oldular
YEREL HABERLER Çocuk bandocular Zafer Bayramının 99'uncu yılında da ...
Mikrosefali hastası Sahra kendisini ameliyat edecek doktor bulamıyor Küçük yaşta hastalıklarla mücadele eden Sahra, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor
YEREL HABERLER Mikrosefali hastası Sahra kendisini ameliyat edecek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.