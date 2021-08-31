İthal edildiğini öğrendi, 60 dönümlük arazide badem bahçesi kurdu Genç mühendis, hava istasyonu sayesinde elde edeceği verimli bademi ihraç etmek istiyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Bilgisayar Mühendisi Cihan Saymaz (33), kurduğu hava istasyonu sayesinde 60 dönümlük arazide verimli badem elde edip yurt dışına ihraç etmeyi amaçlıyor.
Yaklaşık 10 yıldır teknoloji sektöründe çalışan Bilgisayar Mühendisi Cihan Saymaz, İstanbul’dan gelerek Karabük’ün Safranbolu ilçesine yerleşti. Genç mühendis 34 yıldır yaptığı araştırma ve çalışmaların ardından ailesiyle birlikte badem dikimi yapmaya karar verdi. Hazineye ait 60 dönümlük tarım arazisini kiralayan Saymaz, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle badem bahçesi oluşturdu. Geleneksel tarımın yanında teknolojiyi de kullanan Saymaz, kurduğu hava sistemi ile verimli ürün almayı amaçlıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.