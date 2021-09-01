Karabük’te sezon sonuna kadar 95 bin 820 ton BSK üretimi gerçekleştirilecek

Karabük İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Sözen sözlerine, komşu iller olan Bartın ve Kastamonu’da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da geçmiş olsun dilekleriyle başladı.

Sözen, sel felaketinin komşu illerde yaşandığı andan itibaren Karabük İl Özel İdaresi ekiplerinin tüm güçleriyle seferber olduklarını belirterek, “Bununla beraber iş makinelerimizle, eğitimli personelimizle afetzedelerin aynında bulunmaya çalıştık. Şuanda halen daha 30 iş makinemiz var. Bozkurt ve Devrekani de çalışmalar halen devam ediyor” dedi.

100 kilometrelik asfalt yapımı ile ilgili ilçelerden talep olduğunu aktaran Sözen “Bunun dışında 95 bin 820 ton Beton Asfalt Sıcak Karışımı (BSK) üretimi söz konusuydu. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bunun 20.2 kilometresini gerçekleştirdik. Bunu gerçekleştirirken de 22 bin 40 ton asfalt üretimini gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.

Sözen, sezon sonuna kadar 95 bin 820 ton BSK üretiminin gerçekleştirileceğini söyledi.

Merkez ve ilçelerde gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmaları ile ilgili bilgi veren Sözen, merkezde 17.3 kilometrelik asfalt programının 10 kilometresinin tamamlanarak 8 bin 18 ton BSK üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sözen, “Safranbolu için 20 bin 400 metrelik bir asfalt programımız vardı. Bunun yanında 17 bin 181 ton BSK üretimi gerçekleşecek. Bunun da yaklaşık 4 bin 150 metresini 4 bin 468 ton asfalt üretimi gerçekleştirerek tamamlanmış oldu. Eskipazar ilçemizde bugün itibariyle ara verdik. 1.7 kilometrelik bir bölümünü tamamladık. Bunun için bin 654 ton asfalt üretimi gerçekleştirmiş olduk. Eflani ilçesinde 12.5 kilometre bir asfalt programımız var. 15 bin 682 ton BSK üretimi gerçekleştireceğiz. Ovacık ilçemizde 11.1 kilometre asfalt programımız var. 13 bin 423 ton BSK üretimi gerçekleştirilecek. Yenice ilçemizde de 12 kilometrelik bir asfalt programımız var. Bununla beraberde 13 bin 500 ton asfalt üretimi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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