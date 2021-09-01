Safranbolu'da "Okula Uyum Etkinlikleri"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu'da "Okula Uyum Etkinlikleri"

İHA

Safranbolu'da "Okula Uyum Etkinlikleri"

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 20212022 eğitim öğretim yılı 0103 Eylül tarihleri arasında yapılacak okula uyum etkinlikleri kapsamında Misakı Milli İlkokulu ve Zati Ağar İlkokulunu ziyaret ederek 1. sınıf öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle ve okul dışında öğrencilerini bekleyen velilerle bir süre sohbet eden Gümüş, sınıflara geçerek öğrencilerle buluştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, "Öğrencilerimizin yaz tatili boyunca okullarımızda idarecilerimiz ve personellerimiz yoğun bir çalışma ile Bakanlığımız tarafından açıklanan yüz yüze eğitime ilişkin yol haritası kapsamında 20212022 eğitimöğretim yılına okullarımızı hazır hale getirdiler. İlk defa okul ortamına gelecek olan öğrencilerimiz için okula uyum etkinliklerine yönelik olarak okullarımızda yapılan hazırlıklar, okula uyum çalışmalarında Covid19 salgını kapsamında alınan önlemler ile öğretmenlerle birlikte okul idaresi tarafından yapılan planlamalar, öğrencilerimiz okula gelmeden önce yapılması gereken hazırlıklar ile öğrencilerimize verilecek destekler ile ilgili çalışmalar tamamlandı" dedi.
Uyum çalışmalarında; eğitim kademesine yeni başlayan öğrenciler için sınıflarını, öğretmenlerini ve okulu tanımaya yönelik ön hazırlıkların yapıldığını aktaran Gümüş, "Uyum çalışmaları süresince öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek. Öğrencilerimiz öğretmenleri gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak. Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak. Yine uyum çalışmaları kapsamında okul rehber öğretmen öğretmenleri uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak" diye konuştu.
Tüm tedbirler alındı
Salgın hastalık süreci ile ilgili okullarda tüm tedbirler ve önlemlerin alındığını vurgulayan Gümüş, şunları kaydetti:
"Okullardaki tüm kapalı alanlar, her gün dezenfekte edilecek. Okuldaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından taviz vermeden eğitim öğretim sürecini sorunsuz olarak sürdürmek en büyük arzumuz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Velilerimiz müsterih olsunlar. Okullarımız güvenli bir şekilde öğrencilerimizi bekliyor. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangında ağır hasar alan 200 yıllık konak yeniden eski haline dönmeyi bekliyor Ünlü sanatçı ve siyasetçilerin uğrak yerlerinden olan tarihi konak, hayalete konağa döndü
YEREL HABERLER Yangında ağır hasar alan 200 yıllık konak yeniden ...
Karabük’te sezon sonuna kadar 95 bin 820 ton BSK üretimi gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Karabük’te sezon sonuna kadar 95 bin 820 ton BSK ...
Bilgisayar mühendisi teknolojiyi safran tarlasına taşıdı
YEREL HABERLER Bilgisayar mühendisi teknolojiyi safran tarlasına ...
Mutluluk iksiri safranın soğanları toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Mutluluk iksiri safranın soğanları toprakla ...
İthal edildiğini öğrendi, 60 dönümlük arazide badem bahçesi kurdu Genç mühendis, hava istasyonu sayesinde elde edeceği verimli bademi ihraç etmek istiyor
YEREL HABERLER İthal edildiğini öğrendi, 60 dönümlük arazide badem ...
TÜMBİFED’den KKTC Çıkartması TÜMBİFED Yönetimi KKTC’de Meclis başkanı, başbakan yardımcısı ve bakanlarla görüştü
YEREL HABERLER TÜMBİFED’den KKTC Çıkartması TÜMBİFED Yönetimi ...
Karabük ’Mavi’ye boyandı Sağlık Müdürü teşekkür etti İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı’dan Karabüklülere hem teşekkür, hem de uyarı Sarı: "Birinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesine ulaşmış olsak ta, henüz ikinci doz aşılamada yüzde 60 seviyesindeyiz" "Vaka sayılarımız hala istediğimiz seviyeye düşmüş değil, yüksek seyrediyor"
YEREL HABERLER Karabük ’Mavi’ye boyandı Sağlık Müdürü teşekkür ...
KBÜ adına Çad’da su kuyuları açıldı
YEREL HABERLER KBÜ adına Çad’da su kuyuları açıldı
Solo alpinisti 30’uncu tırmanışını Zafer Bayramı'nda gerçekleştirdi Erdek Cennet, '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı' projesi kapsamında 2000 rakımlı Keltepe Dağı'na tırmandı
YEREL HABERLER Solo alpinisti 30’uncu tırmanışını Zafer Bayramı'nda ...
Dadaşlar Karabük’te bir araya geldi
YEREL HABERLER Dadaşlar Karabük’te bir araya geldi
(Özel) Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı ‘Son Durağım’ dediği eşini tünelleri ve dağları aşarak süslediği otobüsü ile almaya gitti
YEREL HABERLER (Özel) Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası ...
Çocuk bandocular Zafer Bayramının 99'uncu yılında da görev aldı Bando takımının vazgeçilmezi oldular
YEREL HABERLER Çocuk bandocular Zafer Bayramının 99'uncu yılında da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.