Safranbolu'da "Okula Uyum Etkinlikleri"

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 20212022 eğitim öğretim yılı 0103 Eylül tarihleri arasında yapılacak okula uyum etkinlikleri kapsamında Misakı Milli İlkokulu ve Zati Ağar İlkokulunu ziyaret ederek 1. sınıf öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle ve okul dışında öğrencilerini bekleyen velilerle bir süre sohbet eden Gümüş, sınıflara geçerek öğrencilerle buluştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, "Öğrencilerimizin yaz tatili boyunca okullarımızda idarecilerimiz ve personellerimiz yoğun bir çalışma ile Bakanlığımız tarafından açıklanan yüz yüze eğitime ilişkin yol haritası kapsamında 20212022 eğitimöğretim yılına okullarımızı hazır hale getirdiler. İlk defa okul ortamına gelecek olan öğrencilerimiz için okula uyum etkinliklerine yönelik olarak okullarımızda yapılan hazırlıklar, okula uyum çalışmalarında Covid19 salgını kapsamında alınan önlemler ile öğretmenlerle birlikte okul idaresi tarafından yapılan planlamalar, öğrencilerimiz okula gelmeden önce yapılması gereken hazırlıklar ile öğrencilerimize verilecek destekler ile ilgili çalışmalar tamamlandı" dedi.

Uyum çalışmalarında; eğitim kademesine yeni başlayan öğrenciler için sınıflarını, öğretmenlerini ve okulu tanımaya yönelik ön hazırlıkların yapıldığını aktaran Gümüş, "Uyum çalışmaları süresince öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek. Öğrencilerimiz öğretmenleri gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak. Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak. Yine uyum çalışmaları kapsamında okul rehber öğretmen öğretmenleri uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak" diye konuştu.

Tüm tedbirler alındı

Salgın hastalık süreci ile ilgili okullarda tüm tedbirler ve önlemlerin alındığını vurgulayan Gümüş, şunları kaydetti:

"Okullardaki tüm kapalı alanlar, her gün dezenfekte edilecek. Okuldaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından taviz vermeden eğitim öğretim sürecini sorunsuz olarak sürdürmek en büyük arzumuz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Velilerimiz müsterih olsunlar. Okullarımız güvenli bir şekilde öğrencilerimizi bekliyor. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum."

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