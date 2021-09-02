Karabük’e 11’i uzman 69 sağlık personeli atanacak

Sağlık Bakanlığı tarafından 100. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) münhal kadroları doğrultusunda Karabük'e 11 uzman ve 58 pratisyen hekim atanacak.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük Merkez, Safranbolu, Eflani ve Yenice ilçelerindeki hastanelere 11’i uzman hekim olmak üzere 69 sağlık personelinin atamasının yapılacağını duyurdu.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, açıklanan 100. DHY münhal kadroları kapsamında 11’i uzman hekim ve 58 pratisyen hekim ataması yapılacağının öğrenildiğini belirterek, “İlimizin hekim ihtiyaçlarının karşılanması hususunda verdikleri desteklerden dolayı Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, taleplerimizin iletilmesi ve ilimizin tüm sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi noktasında yaptıkları çalışmalardan dolayı Valimiz Fuat Gürel ile milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’e şükranlarımızı arz ederiz” ifadelerini kullandı.

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