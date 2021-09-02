KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu 2021 yılı ilk toplantısını yaptı

KamuÜniversiteSanayi İş birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu 2021 yılı ilk toplantısı Karabük Valiliğinde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Muhittin Gürel başkanlığında toplanan kurula Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İnan, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük Üniversitesi KÜSİ Temsilcisi Doç. Dr. Hüseyin Yörür, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Engin Çevik, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsünden Dr. Yasin Akgük, Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Yıldırım, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış, KOSGEB İl Müdürü Serhat Saygın, BAKKA Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren, Karabük OSB Müdürü Alper Tolga Saka, Eskipazar OSB Müdürü Emin Demir, Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinden İbrahim Zorlu, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar ve Karabük Özel Sektör DÇ Haddeciler Derneği Genel Sekreteri Hasan Avcı katıldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İnan ilin sanayi durumu ile ilgili bilgiler içeren sunum yaptıktan sonra Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsünden Dr. Yasin Akgül, kurul üyelerine enstitüde bulunan test merkezi hakkında tanıtım ve bilgilendirme amaçlı bir sunum gerçekleştirdi.

Karabük sanayisine ilişkin politika ve stratejilerinin belirlenmesi, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulduğu toplantıda cari açığın kapatılmasına destek vermek amacıyla ilin ihracat kapasitesinin artırılması, il genelinde ihtiyaç duyulan istihdam konusu, il özelinde ve ülke genelinde ithalatı azaltmak amacıyla yapılabilecek iş birliği çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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