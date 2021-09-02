KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu 2021 yılı ilk toplantısını yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu 2021 yılı ilk toplantısını yaptı

İHA

KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu 2021 yılı ilk toplantısını yaptı

KamuÜniversiteSanayi İş birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu 2021 yılı ilk toplantısı Karabük Valiliğinde gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Muhittin Gürel başkanlığında toplanan kurula Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İnan, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük Üniversitesi KÜSİ Temsilcisi Doç. Dr. Hüseyin Yörür, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Engin Çevik, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsünden Dr. Yasin Akgük, Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Yıldırım, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış, KOSGEB İl Müdürü Serhat Saygın, BAKKA Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren, Karabük OSB Müdürü Alper Tolga Saka, Eskipazar OSB Müdürü Emin Demir, Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinden İbrahim Zorlu, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar ve Karabük Özel Sektör DÇ Haddeciler Derneği Genel Sekreteri Hasan Avcı katıldı.
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İnan ilin sanayi durumu ile ilgili bilgiler içeren sunum yaptıktan sonra Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsünden Dr. Yasin Akgül, kurul üyelerine enstitüde bulunan test merkezi hakkında tanıtım ve bilgilendirme amaçlı bir sunum gerçekleştirdi.
Karabük sanayisine ilişkin politika ve stratejilerinin belirlenmesi, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulduğu toplantıda cari açığın kapatılmasına destek vermek amacıyla ilin ihracat kapasitesinin artırılması, il genelinde ihtiyaç duyulan istihdam konusu, il özelinde ve ülke genelinde ithalatı azaltmak amacıyla yapılabilecek iş birliği çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MÜSİAD Şube Başkanı Ünal, “Rakamlar Türkiye'nin ihracatla yükseleceğine olan inancımızı güçlendirmiştir”
YEREL HABERLER MÜSİAD Şube Başkanı Ünal, “Rakamlar Türkiye'nin ...
Safranbolu Hanımevi'nde sabah sporu
YEREL HABERLER Safranbolu Hanımevi'nde sabah sporu
Karabük’e 11’i uzman 69 sağlık personeli atanacak
YEREL HABERLER Karabük’e 11’i uzman 69 sağlık personeli atanacak
Safranbolu'da muhtarlar toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Safranbolu'da muhtarlar toplantısı gerçekleşti
Eve dönmeyince acı gerçek ortaya çıktı Traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Eve dönmeyince acı gerçek ortaya çıktı Traktörün ...
Polisten kaçarken dere yatağına düşüp, yaralandı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken dere yatağına düşüp, yaralandı
Polisten kaçarken az kalsın canından oluyordu Karabük’te polisten kaçmaya çalışan genç 5 metre yükseklikten dereye düştü Kaçtığı polisler metrelerce yürüyerek ambulansa taşıdı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken az kalsın canından ...
İtfaiyeciler taşların arasına düşen yavru köpekleri kurtarmak için 8 saat uğraştı
YEREL HABERLER İtfaiyeciler taşların arasına düşen yavru köpekleri ...
Safranbolu'da "Okula Uyum Etkinlikleri"
YEREL HABERLER Safranbolu'da "Okula Uyum Etkinlikleri"
Yangında ağır hasar alan 200 yıllık konak yeniden eski haline dönmeyi bekliyor Ünlü sanatçı ve siyasetçilerin uğrak yerlerinden olan tarihi konak, hayalete konağa döndü
YEREL HABERLER Yangında ağır hasar alan 200 yıllık konak yeniden ...
Karabük’te sezon sonuna kadar 95 bin 820 ton BSK üretimi gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Karabük’te sezon sonuna kadar 95 bin 820 ton BSK ...
Bilgisayar mühendisi teknolojiyi safran tarlasına taşıdı
YEREL HABERLER Bilgisayar mühendisi teknolojiyi safran tarlasına ...
Mutluluk iksiri safranın soğanları toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Mutluluk iksiri safranın soğanları toprakla ...
İthal edildiğini öğrendi, 60 dönümlük arazide badem bahçesi kurdu Genç mühendis, hava istasyonu sayesinde elde edeceği verimli bademi ihraç etmek istiyor
YEREL HABERLER İthal edildiğini öğrendi, 60 dönümlük arazide badem ...
TÜMBİFED’den KKTC Çıkartması TÜMBİFED Yönetimi KKTC’de Meclis başkanı, başbakan yardımcısı ve bakanlarla görüştü
YEREL HABERLER TÜMBİFED’den KKTC Çıkartması TÜMBİFED Yönetimi ...
Karabük ’Mavi’ye boyandı Sağlık Müdürü teşekkür etti İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı’dan Karabüklülere hem teşekkür, hem de uyarı Sarı: "Birinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesine ulaşmış olsak ta, henüz ikinci doz aşılamada yüzde 60 seviyesindeyiz" "Vaka sayılarımız hala istediğimiz seviyeye düşmüş değil, yüksek seyrediyor"
YEREL HABERLER Karabük ’Mavi’ye boyandı Sağlık Müdürü teşekkür ...
KBÜ adına Çad’da su kuyuları açıldı
YEREL HABERLER KBÜ adına Çad’da su kuyuları açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.