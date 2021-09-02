Elini ve ayağını bağladığı yaşlı adamı darp edip ormanlık alana attı 83 yaşındaki adamı darp edip ormanlık alana bırakan şüpheli tutuklandı

Karabük’ün Eflani ilçesinde 83 yaşındaki yaşlı adamı darp ettikten sonra ormanlık alana bırakan M.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay ilçeye bağlı bir köyde meydana geldi. A.K (83) isimli vatandaş elleri ve ayakları bağlanıp, ağzı ve gözleri kapatılarak kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edilerek ormanlık alana bırakıldı. Yaşlı adam devriye atan jandarma ekipleri tarafından baygın bir şekilde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin özverili ve gayretli çalışmaları sonucu olayın faili olduğu tespit edilen M.K gözaltına alındı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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