KBÜ en iyi devlet üniversiteleri arasında ilk 10 içerisinde yer aldı

Karabük Üniversitesi Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2022 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 10011200 bandında yer aldı. KBÜ, Türkiye sıralamasında ise devlet üniversiteleri arasında ilk 10 üniversite arasına girdi.

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından biri olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2022 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Dünyanın 99 ülkesinden eğitim kurumlarının bulunduğu sıralamada üniversiteler eğitim, araştırma, bilgi paylaşımı ve uluslararası bakış açısı üzerinden değerlendirildi. Öğrenciler, akademisyenler, hükümetler ve endüstri uzmanları tarafından dünya çapında değerlendirmeye tabi tutulan bu 2022 tablosu, Covid19 pandemisinin küresel yüksek öğretim performansını nasıl değiştirmeye başladığını ortaya koyuyor.

Üniversitelerin, eğitim kalitesi, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirildiği Times Higher Education (THE) sıralamasında bu yıl 66 Türk üniversitesi yer aldı. Karabük Üniversitesi Türkiye genel sıralamasında 17’nci, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 10’a girmeyi başardı.

