Uluslararası Altın Safran finalistleri belli oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 22.’si düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında profesyonel, amatör ve serbest kategorilerde yapılan yarışmada finale kalan isimler belli oldu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Öncelikle değerli jürimizi ve vakitlerini ayırarak festivalimiz için film çeken tüm iştirakçileri tebrik ediyorum. Bu yıl 22.’sini düzenleyeceğimiz ve dolu dolu geçecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalimiz için hazırlıklarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu sene de her kesimden insanımızın katılabileceği bir festival hazırlıyoruz. Bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Pandemiye rağmen yarışmalara ilginin yoğun olması gözlerden kaçmazken, jüri üyeleri seçmeleri yaparken oldukça zorlandıklarını, katılım sağlayan her eserin birbirinden değerli olduğunu ifade ettiler.



Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinde finalist olmaya hak kazanan filmler:

Serbest Kategori Finalist Filmleri, “BulakEvrim İnci, Filistin MahallesiÖzgür Cihan Uçar Yasin Serendere, MaddeNeşe Uğur Nohutçu, SevalAhmet Keçili, SantralFurkan Karabay, İnzivaMert Eşberk, İncir AğacıDevran Hakan

Amatör Kategori Finalist Filmler: Arayış (The Odyssey)Ömer Güler, Beautiful Remains Céleste GalliotDollet, Çamur (The Clay)Seyithan Kartal, Kanalı Beklerken (Waiting for the Canal)Yasin Serindere, Puslu Kentin Öyküsü (The Tale of Misty City)Doğan Aydoğan, Smirnanın ÇukuruBegüm Aksoy, Under the Ashes of the MekongEmeline Courcier

Profesyonel Kategori Finalist Filmler: Asfaltın Altında Dereler Var (Under The Road, The River)Yasin Semiz, Leave the Door OpenÜmran Safter, Mavi KelebekOkan Erunsal, Merhaba Canım (Hello My Dear)Ulaş Tosun, Our HomeSam Soleimani, Unkapanı (The Endless Tale)Tayfun Belet ve When The Snow Melts DownAleksei Golovkov

