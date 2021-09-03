Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı

Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve aynı zamanda Covid19 aşı sorumlusu Op. Dr. Hüseyin Özer, aşı olmadığından virüsü yakalanarak tedavi altına alındı.
Karabük’ün Safranbolu İlçe Devlet Hastanesinde görevli Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hüseyin Özer, bir süre önce Korona virüse yakalandı. Virüs belirtileri gösteren Dr. Özer, eşi ile birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özer’in ayrıca, Covid19 Aşı sorumlusu olduğu da öğrenildi.
Öte yandan, Safranbolu Devlet Hastanesinde geçtiğimiz Aralık ayında da virüsten dolayı görevli bir hemşire hayatını kaybetmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.