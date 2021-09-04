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Bu pazarda sadece kadınlar ürettiklerini satabilecek Ürettiği ürünleri pazarda satan 90 santim boyundaki kadın enerjisiyle çevresine örnek oluyor

İHA

Bu pazarda sadece kadınlar ürettiklerini satabilecek Ürettiği ürünleri pazarda satan 90 santim boyundaki kadın enerjisiyle çevresine örnek oluyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sadece kadınların kendi ürünlerini satabilecekleri Kadın Üretici Pazarının açılışı gerçekleştirildi.
Kurs eğitimlerinin ardından ürettiği ürünleri pazarda satmaya çalışan 90 santimetre boyundaki Fatma Karadeniz (54) pozitif enerjisiyle çevresine örnek oluyor.
Belediye Başkanı Elif Köse’nin girişimleri ile uzun zamandır planlanan ve sadece kadınların kendi ürettikleri ürünleri satabilecekleri Kadın Üretici Pazarı hizmete açıldı. Yenimahalle, Somuncu Baba Sokak’ta bulunan pazar alanındaki açılışa Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Elif Köse, uzun zamandır hayalini kurdukları pazarın açılışını gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.
Köse, “Kadınlarımız hayatımızın her alanında var oluyorlar ama toplumsal eşitlik konusu henüz ülkemizde yeterli seviyede olmadığı için biz kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlarımız çünkü her alanda hak ettiği değeri bulamıyorlar. Bizde onlara pozitif ayrımcılık yaparak değerlerini bulmayı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
Pazara çok büyük ilgi olduğunu ifade eden Köse, “SAKEM kurslarımızda kadınlar her sene bu kurslara gittiler. Bir takım hobileri öğrendiler ve yaptılar. Evleri doldu, taştı. Sürekli bana soruyorlardı. Bunları satacak fırsatımız yok. Herkesin bir dükkan açma şansı da yok. Evimizdeki bu ürünleri değerlendirmek için bize bir fırsat verin dediler. Kendi üretimlerini yapan el, emeği olan kadınlarımıza çağrıda bulunduk. Gelin hep beraber kadın üretici pazarı kuralım diye. Bu pazarımıza çok büyük bir ilgi oldu. Yaklaşık olarak pazarda 200’e yakın kadınımız kendi ürettiği ürünleri satıyor”
Başkan Köse, açılışı yapılan pazarın sürdürülebilir olması gerektiğinin önemli olduğunu aktardı.
Safranbolu ilçesinde yaşayan ve 90 santim boyu ile pazarın en kısa kadını olan 54 yaşındaki Fatma Karadeniz pozitif enerjisiyle çevresine örnek oluyor. 3 yıl boyunca gittiği kurslarda aldığı eğitimle yaptığı ürünleri satmak için pazardaki yerini alan Karadeniz, “El işi yapmayı ve gezmeyi çok seviyorum. Kurslara katılmayı seviyorum ve her kursa katılmayı istiyorum. Böylece tezgah açtım. Mutluyum. Takılarım var, el işlerimiz var. Safran çiçeklerimiz, küçük panolarımız ve çantalarımız var. Arkadaşlarla birlikte yapıyoruz hocalarımızın sayesinde. Bilgi edinmeyi ve öğrenmeyi çok seviyorum” diye konuştu.
Pazarın açılışı ile kendilerine imkan tanıyan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’ye teşekkür eden Karadeniz, SAKEM’de değişik kurslara katılmayı ve aktif olmayı çok sevdiğini belirtti.
Pozitif enerjisi ile çevresi tarafından sevildiğini söyleyen Karadeniz, “Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Gayet mutluyum kendimle. Böyle bir insanım işte. Rabbim bana böyle bir kader vermiş” ifadelerini kullandı.
12 yıllık kurumsal bir şirkette çalıştıktan sonra kendisini hobilerine adayan Şerife Sağdıç ise ürettikleri ürünleri pazarda satıp geliriyle sokak hayvanlarına mama alıyor.

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