Karabük'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

DHA

Karabük'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 nolu Cadde'de meydana geldi. Umut Arslan yönetimindeki 78 M 0047 plakalı yolcu minibüsü, AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz yönetimindeki 78 AAK 546 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Umut Kirenli (7), Serdar Kirenli (39), Ömür Aksoy (44), Emrecan Aksoy (6) ve Emine Aksoy (42) ile otomobilde bulunan Gürkan Özcan, Fuat Aslankaya (69) ve Mehmet Aşar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-09-05 01:53:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu minibüsü otomobille çapıştı: 2’si çocuk 8 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü otomobille çapıştı: 2’si çocuk 8 ...
7. DOD Dermatoloji Gündemi Safranbolu’da devam ediyor
YEREL HABERLER 7. DOD Dermatoloji Gündemi Safranbolu’da devam ediyor
Bu pazarda sadece kadınlar ürettiklerini satabilecek Ürettiği ürünleri pazarda satan 90 santim boyundaki kadın enerjisiyle çevresine örnek oluyor
YEREL HABERLER Bu pazarda sadece kadınlar ürettiklerini ...
İş insanlarına teşekkür plaketi takdim edildi
YEREL HABERLER İş insanlarına teşekkür plaketi takdim edildi
Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
YEREL HABERLER Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse ...
Uluslararası Altın Safran finalistleri belli oldu
YEREL HABERLER Uluslararası Altın Safran finalistleri belli oldu
Karabük’ün en yüksek kule asansörü hizmete açıldı
YEREL HABERLER Karabük’ün en yüksek kule asansörü hizmete açıldı
KBÜ en iyi devlet üniversiteleri arasında ilk 10 içerisinde yer aldı
YEREL HABERLER KBÜ en iyi devlet üniversiteleri arasında ilk 10 ...
Kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı, biri parka uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı, biri parka ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.