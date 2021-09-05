5 Çocuk babası ağaca asılı halde bulundu

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Karabük'te 5 çocuk babası 42 yaşındaki şahıs, ağaca iple asılmış halde bulundu.

Olay, 75.Yıl Mahallesi 68 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Ağaca iple asılı halde bulunan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken ağaçta asılı olan şahsın 5 çocuk babası Adem S. (42) olduğu belirlendi.

42 yaşındaki adamın cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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