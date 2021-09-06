Selzedelerin yardımına koşmuşlardı, ders başı yaptılar

Sel afetinin en çok etkilediği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gönüllü olarak giderek selzedelerin yardımına koşan Karabüklü iki lise öğrencisi ders başı yaptı.

Karabük’te korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında 20212022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademeleriyle yüz yüze eğitime başladı. Safranbolu ilçesinde Şehit Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve 15 Temmuz Ortaokulu öğrencileri saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yapılan uyarılarla birlikte sınıflardaki yerini aldı. İlk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Öte yandan geçtiğimiz ay sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine gönüllü olarak giden Şehit Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Samet Küçüktepe(16) ile Muhammed Çetinalp’i (16) tebrik eden Okul Müdürü Pazarlıoğlu öğrencilere hediye takdiminde bulundu.

İHA muhabirine konuşan Samet Küçüktepe, “Kastamonu’da arama kurtarma ekibine gönüllü olarak gittim. Bize haber verdiler. Çünkü orada eleman eksikliği yada başka türlü gerekçeler varmış. O yüzden bizi çağırdılar. Gittik geldik” dedi.

Kastamonu’da yaşadıklarını anlatan Küçüktepe, “Oradaki atmosfer baya kötüydü. Köprüler falan hep yıkılmıştı. 34 depo gördük. Çalıştığımız yerde her şey darmaduman olmuştu. Yarısı yoktu. Bir gidiyorduk oraya herkesin üstü başı mahvolmuş ve çamur içindeydi” diye konuştu.



“Gözyaşlarını görünce bizde hakim olamıyorduk”

Kendilerini gören vatandaşların şaşırdığını belirten Küçüktepe, “Bizi görünce ayrı bir şaşırıyorlardı. Yaşımızı soruyorlardı. 1516 deyince çok fazla şaşırıyorlardı, duygusallaşıyorlardı. Gözyaşlarını görünce bizde hakim olamıyorduk gözyaşlarımıza” ifadelerini kullandı.

Sel bölgesinde 1 hafta kaldıklarını ifade eden Küçüktepe, “Okullar açıldı. Kastamonu için eğitim sistemi kötüleşti tabi. Öğrenciler online eğitim de yapamayacaklar. Çünkü her şey harap oldu” ifadelerine yer verdi.

Türkiye İzcilik Federasyonundan profesyonel bir izci olduğunu söyleyen Muhammed Çetinalp ise, “Afetzedelere yardım için Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine gönüllü olarak gittim. Orada 1 hafta kaldık. Bir sürü insanla karşılaştık. Eşini, çocuğunu kaybeden insan oldu” şeklinde konuştu.

Sel bölgesinde malzeme taşıdıklarını aktaran Çetinalp, şunları söyledi: “Psikolojik olarak zorluydu bizim için. Orada selzedelere malzeme dağıtıp, ayrıştırdık. Bizim için çok zorluydu o dönem. Herke bizi görünce ağlıyordu. Psikolojisi bozulmuş kişiler vardı”



“Biz şanslıyız ama onlar için bunu söyleyemeyeceğim”

Okulları açıldığı için mutlu olduklarını dile getiren Çetinalp,“1.52 yıldır okullarımız kapalıydı. Birçok öğrencinin okulları kapalı. Kastamonu Bozkurt için de geçerli bu söylediklerim. Okullar kötü oldu. Onların durumu daha kötü olacak. Allah’a çok şükür biz şanslıyız ama onlar için bunu söyleyemeyeceğim” dedi.

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