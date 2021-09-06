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Karabük’te 186 okulda 35 bin 445 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

İHA

Karabük’te 186 okulda 35 bin 445 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 186 okulda 35 bin 445 öğrenci yüz yüze eğitime başlama heyecanını yaşadı.
20212022 Eğitimöğretim yılı, Uyum Eğitimi etkinliklerinin ardından tüm kademe ve sınıf seviyelerinde il genelinde 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle yüz yüze eğitimle açıldı. İl genelinde 186 okulumuzda, 35 Bin 445 öğrenci ve 3 bin 377 öğretmen ilk ders zilinin çalmasının ardından okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile birlikte Kapullu Nafiz Kayalı İlkokulu ve Kapullu Ertuğrulgazi Ortaokulunda düzenlenen törene katılan Vali Fuat Gürel, öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu.
Yaklaşık üç haftadır komşu ili olan Kastamonu’da meydana gelen ve selden etkilenen bölgelere müdahale için ekiplerle beraber orada görev yaptığını söyleyen Vali Fuat Gürel, dün itibariyle Karabük’e geldiğini ve yüz yüze başlayan 20212022 Eğitimöğretim yılının ilk gününde öğrencilerin ve öğretmenlerin heyecanına ortak olmak istediğini belirtti.
Bir buçuk seneden fazla bir süredir salgınla mücadele edildiğini ifade eden Gürel, “Salgın maalesef hala bitmiş değil. Ancak aşılama faaliyetlerimiz de bir taraftan devam ediyor, aşının da yaygınlaşması ile beraber salgının da hızının azalacağı ve bir nevi bağışıklık sistemimizin oluşacağı uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Bugün açılan eğitim öğretim hayatımız inşallah bir daha kapanmaz ve uzaktan eğitime geçmeyiz ancak bu süreç oldukça zorlu bir süreç, herkesin katkıda bulunması gereken bir süreç. Çocuklarımız uzun bir süredir okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kaldılar, uzaktan eğitim aldılar. Tabii ki faydası var ama çocukların beraber olması, sosyalleşmesi ve beraber bir kültür oluşturabilmesi hem de öğretmenlerinden birebir ders almaları çok daha faydalı ve çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bugün yüz yüze başladığımız eğitim öğretim yılı bir daha kapanmaz ama bunu devam ettirmek bizlerin elinde. Özellikle çocuklarımızın okullarda, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin kontrollünde belli kurallara uymaları, maske takılması, mesafeli durulması ve hijyen kurallarına dikkat etmesi çok önemli” diye konuştu.
Çok yoğun bir şekilde çalışılan aşılama faaliyetlerinin artması için uğraşılan bir süreçte velilerin ve öğretmenlerin tamamının aşı olmasını arzu ettiklerini kaydeden Gürel, “Bir kısım arkadaşlarımızın aşı olmadığını biliyoruz şu anda Karabük'te aşılama oranımız yüzde 77 civarlarında. Bunun daha da yükseltilmesi gerekir. Hem kendi sağlımızı korumak ve hem de toplumsal bir gereklilik olarak da çocuklarımızla iç içe olan siz değerli öğretmenlerimiz ve anne babalarımızın bu sürece katkı sağlaması hem çocuklarımızı riskten kurtarmak hem de kendinizi ve sevdiklerinizi bu salgından korumak adına hızlı bir şekilde aşılamaya dahil olmanızda fayda var” dedi.
Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte ilk ders zilini çalmasının ardından Covid19 önlemleriyle sınıflarına alınan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının ilk dersine girdi.
Kapullu Nafiz Kayalı İlkokulu ve Kapullu Ertuğrulgazi Ortaokulu sınıflarını tek tek ziyaret eden Vali Fuat Gürel, öğrencilere 20212022 EğitimÖğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek derslerinde başarılar diledi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Gürel, öğrencilere kitap hediye ederek her gün mutlaka kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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