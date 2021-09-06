Karabük´te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük´te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

DHA

Karabük´te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK´te, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza öğleden sonra Karabük-Eskipazar yolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Ayhan Demirdaş (48) yönetimindeki 78 SS 222 plakalı otomobil ile Yasin Türkan (26) yönetimindeki 38 NR 546 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Nazmiye Demirdaş (45), Fatma Bursal (71), Raşide Kaya (66) ve Mahiye Şen (74) yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 6 kişiyi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-09-06 20:02:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4’ü kadın 6 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4’ü kadın 6 yaralı
Karabük’te 186 okulda 35 bin 445 öğrenci yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Karabük’te 186 okulda 35 bin 445 öğrenci yüz yüze ...
Vali Gürel ve İl Özel İdaresi ekipleri Kastamonu'da çalışmaları tamamladı
YEREL HABERLER Vali Gürel ve İl Özel İdaresi ekipleri Kastamonu'da ...
Dinlenmek için park ettiği tırın içinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Dinlenmek için park ettiği tırın içinde ölü bulundu
Safranbolu'da ‘Açık Hava Sinema Geceleri’ başlıyor
YEREL HABERLER Safranbolu'da ‘Açık Hava Sinema Geceleri’ başlıyor
Selzedelerin yardımına koşmuşlardı, ders başı yaptılar
YEREL HABERLER Selzedelerin yardımına koşmuşlardı, ders başı ...
5 Çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
YEREL HABERLER 5 Çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 4
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Karbel ...
Başkan Kassanov’dan AFAD’a 1 milyon TL bağış
YEREL HABERLER Başkan Kassanov’dan AFAD’a 1 milyon TL bağış
Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
Karabük'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Karabük'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 ...
Yolcu minibüsü otomobille çapıştı: 2’si çocuk 8 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü otomobille çapıştı: 2’si çocuk 8 ...
7. DOD Dermatoloji Gündemi Safranbolu’da devam ediyor
YEREL HABERLER 7. DOD Dermatoloji Gündemi Safranbolu’da devam ediyor
Bu pazarda sadece kadınlar ürettiklerini satabilecek Ürettiği ürünleri pazarda satan 90 santim boyundaki kadın enerjisiyle çevresine örnek oluyor
YEREL HABERLER Bu pazarda sadece kadınlar ürettiklerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.