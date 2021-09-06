Karabük´te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK´te, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Karabük-Eskipazar yolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Ayhan Demirdaş (48) yönetimindeki 78 SS 222 plakalı otomobil ile Yasin Türkan (26) yönetimindeki 38 NR 546 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Nazmiye Demirdaş (45), Fatma Bursal (71), Raşide Kaya (66) ve Mahiye Şen (74) yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 6 kişiyi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-09-06 20:02:08



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