Safranbolu´da açık havada belgesel film keyfi



Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde, 22´nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödüllü belgesel ve sinema filmlerinin gösteriminin yapılacağı `Açık Hava Sinema Geceleri' başladı.

Safranbolu ilçesinde 22'nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödüllü belgesel ve sinema filmlerinin gösterimlerine başlandı. `Minderini Al Gel' sloganı ile 7-15 Eylül tarihlerinde Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinlikte ödüllü belgesel ve sinema film gösterimlerine yer verilecek. Her akşam 19.30 22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan belgesel ve film gösterimleri ile vatandaşlar ödüllü belgesel ve sinema filmleriyle buluşacak. Çimlere oturanlar belgesel filmleri izlemenin keyfini çıkardı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2021-09-07 22:05:32



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