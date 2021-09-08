Balkon yıkılınca beton zemine düşüp yaralandılar

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Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, 3 katlı binanın balkon duvarı yıkılırken, 6 metre yükseklikten beton zemine düşen 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olay, gece Kartaltepe Mahallesi Yılmaz Caddesi'ndeki 3 katlı binada meydana geldi. 3'üncü kattaki evlerinin balkon duvarının yıkılması sonucu Mustafa A. (41) ile Olcay A.Y. (17), 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-09-08 10:00:41



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