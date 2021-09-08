Karabük’ün Ovacık ilçesinde 11 dekarlık alana ekimi yapılan şeker sorgumu çiftçisinin yüzünü güldürdü.
İlçeye bağlı Alınca köyü Muhtarı Recep Karadağ, hayvancılığın önemli girdilerinden biri olan kaba yem ihtiyacının karşılanması için alternatif ürün olarak şeker sorgumu ekimi yaptı. Hayvan yemi kalitesi olarak çok yüksek kaliteli silaj imkanı sunan ürünü 11 dekarlık alana eken Karadağ, emeğinin karşılığını aldı. Gerek kuru balya gerekse silajlık olarak kullanılan şeker sorgumu çiftçisinin yüzünü güldürdü.
Karadağ yaptığı açıklamada, şeker sorgumunun ekiminde zahmetin az, şeker ve protein oranın yüksek olduğunu söyledi.
Ekimini yaptığı üründen memnun kaldığını belirten Karadağ, “Maliyeti daha karlı bir bitki olduğu için demelerini tavsiye ederim” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.