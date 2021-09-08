Karabük'te çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Karabük’te Ramazan Odabaş (52) isimli işçi çalıştığı haddehanenin çatısında saç montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir haddehanede meydana geldi. Ramazan Odabaş(52) isimli işçi saç montajı yapmak üzere çatıya çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybetmesi sonucu yere düşen talihsiz işçi ağır yaralandı.

Odabaşı’nın düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Odabaşı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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