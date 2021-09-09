Karabük Belediyesine alınacak 45 personel belirlendi

Karabük Belediyesi bünyesinde çalışacak olan 45 işçi, noter huzurunda gerçekleşen çekilişle birlikte belli oldu.

İŞKUR Karabük Belediyesi iş birliğinde Park, Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 45 personel için kura çekimi yapıldı. Nikah ve Konferans Salonunda 4. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimine Karabük Belediyesi Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış, belediye personel yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, birime alınacak 45 işçi için toplam 76 kişinin başvurduğunu belirterek, “İŞKUR tarafından yapılan ön incelemelerde kuraya girebilecek başvuru sayısı 56. Bu arkadaşlarımızın arasından 45 tanesinin kurasının 4. Noter huzurunda çekeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından 45’i asil 11’i yedek olmak üzere toplam 56 kişi çekilen kura ile belirlendi.

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