Belgesel Film Yapım Destek Yarışması’nın finalistleri açıklandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilecek olan 22'nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen Belgesel Film Yapım Destek Yarışması’nın finalistleri belli oldu.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük Safranbolu ilçesinde Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen Belgesel Film Yapım Destek Yarışması sonuçları açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, finalist olmaya hak kazanan eserler şu şekilde: “Savaş HamaratAhiliğin 7 Kuralı, Göksel TuzunHüseyin ve Fatma Şimdi Oturum Açtı, Aliye TuzunAhi Kültürü ve Dericilik, Debbağlık, Tabakhane Müzesi, Burhan Konak Eserden Müessire Safranbolu Kültür Yolu, Ümit Baykal Ördek Üç Esnaf Bir Ahi.”

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