Annesine gittiği evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, minibüs şoförü Hüseyin A(37) evinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Sine köyünde meydana geldi. Anne ve babasını ziyarete gelen Hüseyin A. evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Bir süre sonra eve gelen anne korkunç manzara ile karşılaştı. Oğlunu kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde gören anne durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz adamın öldüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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