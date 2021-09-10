Vali Gürel, AFAD gönüllüleri ile bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen ‘AFAD Gönüllülük Projesi’nde yer alan AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen programda AFAD Gönüllüleri ile tek tek tanışan Vali Fuat Gürel, afet bölgesinde gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaları nedeniyle Teşekkür Belgesi takdim etti.

AFAD Gönüllülerinin afet bölgesinde devletimize ve yöre insanımıza çok değerli bir destek verdiklerini ifade eden Vali Gürel, “11 Ağustos günü Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel afetinden hemen sonra Kastamonu ilimizin Şenpazar ve Bozkurt ilçelerinde görev alan AFAD gönüllerimizin ve Kızılay ekiplerimizin yaptıkları çalışmalar bölge insanımızın takdirini kazandı. Afetlere hazırlık yaparak ve gerekli önlemleri alarak uğrayacağımız zararları en asgari seviyeye çekmemiz mümkün. Afetin ne zaman, nerede ve ne şekilde olacağını bilmiyoruz ama neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ve yapabiliriz. Kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlar gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan AFAD gönüllülerimize yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ederim. 11 Ağustos 2021 tarihinde aşırı yağışlara bağlı olarak meydana gelen sel, su baskını ve heyelanları yaşadığımız felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Böylesine acı ve elem dolu bir afeti bir daha yaşamamak dileğiyle, sahada canla ve başla çalışan bütün gönüllülerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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