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Safranbolu'da samanlık ve ahır alev alev yandı

DHA

Safranbolu'da samanlık ve ahır alev alev yandı


Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, ahır ve samanlık, çıkan yangında alev alev yandı. Ahırdaki hayvanlar kurtarılırken, yangın, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.
Akşam saatlerinde Safranbolu ilçesi Kırıklar mevkisinde Ziya Öztürk'e ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, samanlığın bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Yangını görenler ahırdaki hayvanları güvenli bölgeye taşıdıktan sonra itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale etti. Yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
'YAPACAK BİR ŞEY YOK, CANIMIZ SAĞ OLSUN'
Ahırın yandığını haber alıp olay yerine gelen Ziya Öztürk, "Ahırın köşesinde başlamış yangın. Yarım saat içerisinde ne olduysa bu hale gelmiş. Çobana ne olduğunu sordum. O da bana, 'Abi elektriği ana şalterden kapatıyorum' dedi. İçeride 80 ton kadar saman vardı hep gitti. Tahminim 70-80 ton kadar da yem zayiatımız var. 50 büyükbaş hayvanımız vardı, hayvanlarımız da zararımız yok. Aşağı yukarı 300 bin TL zararımız var. Yapacak bir şey yok, canımız sağ olsun" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2021-09-11 00:02:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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