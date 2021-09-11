Karabük’te örtü altı yangını büyümeden söndürüldü

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Geren köyü ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü altı yangını sonucu 400 metrekare alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Gerek köyü ormanlık alanında dumanların yükseldiğini fark eden köylüler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi. Kısa sürede ola yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Örtü altı yangını nedeniyle 400 metrekare alan zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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