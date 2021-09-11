Safranbolu´da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

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Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde ormanda, çalı ve otların tutuşması sonucu çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Geren Köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Safranbolu Orman İşletmesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yanan çalı ve otlar ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 400 metrekare alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2021-09-11 15:57:53



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