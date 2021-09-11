Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünün kaybetmesi sonucu korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi Paşapınarı Caddesi Çeşme durağı mevkiinde meydana geldi. Şeyma Çankaya (39) yönetimindeki 78 BM 004 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir evin bahçesine uçarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ise bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

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