KARDEMİR’de 69 işçi kurayla belirlenecek

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), istihdam edeceği 69 kişiyi çekilecek olan kurayla belirleyeceğini açıkladı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, işçi alımı ilanında belirtilen kriterlere uygun olan kişilerin kura çekimine davet edileceği ifade edildi.

Açıklamada, "İşçilik pozisyonları için yayımlanan ilanımızda belirtilen kriterlere uygun olan adaylar arasında 15 Eylül saat 10.00'da Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu (Soğuksu mevkisinde) noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır” denildi.

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