Yaşlı, hasta ve engellilerin kimlikleri evlerinde veriliyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hasta, yaşlı ve engelliler için başlatılan ‘Evde nüfus cüzdanı’ hizmeti devam ediyor.

Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü, pandemi önlemleri kapsamında nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engeli vatandaşların yeni kimlik kartı başvurularını evlerine giderek alıyor. Uygulamadan İlçe Nüfus Müdürlüğüne kayıtlı merkezde bin 180 ve köylerde yaşayan 790 vatandaş yararlanacak.

Toprakcuma köyü Muhtarı Bayram Yılmaz da hizmetten çok memnun kaldıklarını belirtirken vatandaşlarda hizmetten dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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